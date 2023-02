Stiri pe aceeasi tema

- Gidei Laurențiu Viorel, deputat PSD: Am adresat, astazi, o interpelare ministrului Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Sebastian Burduja, in legatura cu haosul din Poșta Romana și abuzurile repetate la care sunt supuși, zilnic, poștașii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- VIDEO: Functionarii care cer copii dupa acte sau dosar cu sina vor fi cercetati disciplinar. Anunțul ministrului Digitalizarii Functionarii care cer in continuare copii dupa acte emise de institutii ale statului roman sau dosar cu sina vor putea fi cercetati disciplinar. Precizarea a fost facuta de…

- Potrivit ministrului Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Sebastian Burduja, 8 din 10 romani au acces la internet, dar mai puțin de 3 din 10 au competențe digitale de baza. Asta inseamna ca majoritatea folosesc interneul doar pentru divertisment.

- Comunicat de presa| Marius Hațegan, secretar general PNL Alba: Ministrul Sebastian Burduja, vizita de lucru in județul Alba Marius Hațegan, secretar general PNL Alba: Ministrul Sebastian Burduja, vizita de lucru in județul Alba Sebastian Burduja, ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, va fi…

- Degeaba ai servicii publice electronice daca nu ai cetateni care stiu sa le foloseasca sau daca n-ai functionari publici care stiu sa vina in intampinarea cetatenilor prin aceste servicii, a declarat, vineri, ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian

- Prezent la Bistrița in cadrul „Caravanei Digitalizarii”, ministrul Sebastian Burduja a vorbit despre dezvoltarea județului. „Pe domnul Turc il admir ca gospodar. Ați atras fonduri de 3,5 miliarde lei. Nivelul de trai e de patru ori mai mare”, a declarat acesta. O „Caravana a Digitalizarii” strabate…

- Printre clienții bancilor sunt și oameni importanți in stat. Prim-ministrul Nicolae Ciuca are un fond de investiții la banca Reiffeisen. Mai mult, premierul Nicolae Ciuca declara ca Austria a fost impotriva Europei.„Europa a fost impreuna cu Romania, dar Austria a fost impotriva Europei. Romania a suferit…

- Dosarul cu sina va disparea din Romania in 3-5 ani, a declarat ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja. El a menționat ca exista o teama de digitalizare, mai ales in randul functionarilor publici, chiar si in randul angajatilor de la Ministerul Digitalizarii.