- Adjunctul atașatului militar din Ambasada Romaniei la Moscova a fost declarat 'persona non grata' și va fi expulzat. El are 72 de ore la dispoziție sa paraseasca Federația Rusa. Ministerul Afacerilor Externe de la București a confirmat informația.

- Guvernul Italiei a denuntat, luni, decizia Administratiei Vladimir Putin de expulzare a unui diplomat italian, considerand masura drept "incorecta", potrivit agentiei ANSA. "Am aflat cu profunda intristare decizia Federatiei Ruse de expulzare a atasatului naval al Ambasadei Italiei din Moscova,…

- Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Turce, Mevlut Cavusoglu, a declarat vineri ca regiunea Marii Negre este "casa noastra comuna" si trebuie sa fie "tinuta departe de tensiuni". Ieri (joi - n.r.), impreuna cu Bogdan Aurescu m-am adresat panelului cu privire la parteneriatul strategic pe care…

- In curand vom aniversa patru decenii de la o performanța unica: zborul primului roman in spațiul cosmic, care a avut loc in mai 1981. Povestea, așa cum a vazut-o cosmonautul roman, este cunoscuta in cele mai mici detalii. La urma urmei, poate nega cineva ca dl. Prunariu este un povestitor excepțional?…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat, luni, la reuniunea sefilor diplomatiilor din statele membre ale UE, care s-a desfasurat la Bruxelles, printre punctele discutate aflandu-se evolutiile in relatia UE - Rusia si abordarea fata de Balcanii de Vest. Potrivit unui…

- ■ inspectorii de la Protectia Consumatorilor au gasit pe piata falsuri grosolane Firmele care ofera la vinzare dezinfectant pentru miini vor fi supuse unor controale amanuntite. Masura a fost luata de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor dupa ce pe piata au fost descoperite falsuri…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, marți, ca tot ceea ce a facut Rusia in ultima perioada arata ca este mai degraba pe o poziție de confruntare cu Uniunea Europeana, decat pe o poziție de deschidere, anunța MEDIAFAX. La intalnirea cu ministrul afacerilor externe și europene…