Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu a vorbit joi seara despre situația Romaniei cu privire la sistemul de pensii, dand asigurari cu privire la faptul ca se vor lua decizii care sa-i ajute pe cetațeni, crescand speranța de viața și nu taxele. Premierul a confirmat existența unor grupuri de lucru care poarta discuții referitoare…

- Avand in vedere ca in spațiul public au fost vehiculate o serie de informații privind intenția Guvernului de a crește stagiul minim de cotizare, ori de a elimina pensionarea anticipata, Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) face urmatoarele precizari: MMPS a demarat o reforma ampla a sistemului…

- Kelemen Hunor: "In acest moment nu discutam de cresterea varstei de pensionare, in acest moment discutam despre o noua lege pentru a face sistemul sustenabil si echilibrat. Deci, ceea ce va contine acest lucru, in anul 2023, probabil, ca nu se va intampla azi, nu se va intampla nici in 2022, dar aici…

- Patru muncitori ai societatii S.C. Edilitara Public S.A, societate ce apartine primariei Targu-Jiu, au fost implicati intr-un grav accident de circulatie petrecut ieri dimineata la iesirea din municipiul Targu Jiu. Masina in care se aflau s-a izbit d...

- O femeie - secretar general al Primariei municipiului Deva -, sotul acesteia, si el angajat al primariei, si o alta persoana au fost retinuti de DNA Alba Iulia pentru trafic de influenta, respectiv complicitate la aceasta infractiune. Laura Sarbu ar fi primit 40.000 de lei de la un om de afaceri…

- Maricel Pacuraru, patronul Realitatea Plus este vizat de noi acuzații grave lansate de catre Romprest. Compania informeaza ca domeniul “romprest.ro”a fost ținta unor atacuri cibernetice, materializate prin preluarea “ostila” a acestuia si implicit preluarea accesului integral, de catre Beniamin Cioanta…

- Comitetul Local de Urgenta a decis ca sediile Primariei si ADPDU Sector 6 sa fie inchise pana pe 29 martie, intrucat mai multi angajati au fost confirmati cu COVID-19, dupa testarea personalului, in urma inregistrarii saptamana trecuta a unor cazuri de COVID-19 in randul acestuia. "Legea spune…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a afirmat, marti seara, ca ”au fost sporuri inventate doar pentru a masca necesitatea majorarii unor salarii”, precizand ca aproxiativ 80.000 de angajati in sistemul public cu salariul minim. Turcan a mai precizat ca activitatea trebuie eficientizata in institutiile…