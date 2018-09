Stiri pe aceeasi tema

- A fosta descoperita apa inghețata in regiunile polare umbrite ale Lunii, pentru prima data in istorie, aceasta putand furniza in viitor apa potabila, oxigen și combustibil pentru coloniile oamenilor pe acest satelit al Pamantului.

- Dupa zece luni de șantier, Parcul Alpinet din Timișoara a fost redeschis astazi. Are gazon romanesc, plante din Italia si din Ungaria, pietre din Grecia, banci din Spania si un sistem de aspersoare adus din Statele Unite.

- Șirul evenimentelor a inceput in ziua de 29 noiembrie 1980, cand Granger Ormond Taylor și-a parasit ferma din Duncan, Vancouver, Canada. Acolo locuia de cand s-a nascut, impreuna cu parinții și frații sai. El a lasat in urma un bilet extrem de misterios și controversat, prin care ii anunța pe apropiații…

- Descoperirea timpurie si corecta a afectiunilor medicale pe baza imaginilor generate de computerul tomograf este una dintre cele mai dificile sarcini pentru un medic, experienta cumulata in zeci de ani de activitate putand urgenta cu saptamani sau chiar luni inceperea tratamentului

- Supercomputerul Watson de la IBM va analiza emoțiile jucatorilor de la turneul de tenis de la Wimbledon, dar și mișcarile, meciul și chiar și publicul, scrie Reuters . Oficialii IBM susțin ca Watson va putea detecta secundele de emoții și tensiuni ale jucatorilor, in special cele de dupa o lovitura…

- Ca argument, specialistii institutiei invoca faptul ca, potrivit Registrului Spatiilor Verzi, document aflat in curs de aprobare, suprafata de spatiu verde la Iasi este de 23,95 mp/cap locuitor. Insa, Primaria imparte suprafata de spatiu verde existenta (circa 696 ha) la numarul de locuitori stabilit…

- Primaria municipiului Alba Iulia organizeaza licitatie publica deschisa, in data de 18 iulie 2018, ora 10.00, in vederea concesionarii spatiilor situate in santurile Fortificatiei de tip Vauban, Cetatea Alba Carolina. Spatiile sunt incluse pe Lista Monumentelor Istorice. Destinatia acestora este de…