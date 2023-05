Stiri pe aceeasi tema

- DJ CATSULTAN, extraterestrul care a aterizat pe planeta Pamant și nu planuiește sa o paraseasca prea curand, continua seria lansarilor și aduce in playlisturi cel de-al treilea single: „b a b y l o n”. DJ CATSULTAN vine cu un nou single cu un sound uptempo cu influențe electro/dance și cu vocals punchy made…

- Lino Golden, Blanco și OG Eastbull colaboreaza pentru prima data și au un mesaj special pentru „$hefu”. Cu muzica și versurile compuse de catre Lino Golden alaturi de Blanco și OG Eastbull, „$hefu” este o piesa manifest despre viața, bani și vicii, totul pe influențe Trap și Hip Hop. LINO este unul…

- Ovidiu Lipan Țandarica, muzician, compozitor și baterist renumit, cunoscut ca membru a doua formații marcante de muzica rock, colaboreaza cu Admiral C4C și Jessie pentru „Meninas Morenas”, o piesa de vara, cu ritmuri latino ce te cucerește chiar de la primul beat. Prin muzica ce imbina elemente electronice…

- „Ce m-aș imbata” este single-ul pe care AZA și Renvtø il aduc in playlisturi chiar la final de saptamana. Cu un sound ce te prinde de la primele acorduri și cu muzica și versurile compuse de catre Renvtø alaturi de Diana Șerban și Doddy, „Ce m-aș imbata” este despre chimie, dar și nepotrivire. „Ce m-aș…

- Em Beihold a lansat single-ul “Roller Coasters Make Me Sad”. Este imnul pentru oricine este confuz cu privire la motivul pentru care nu sunt mai fericiți cand toți cei din jurul lor par sa se distreze. „Este vorba despre experiența cu „Numb Little Bug”, recunoaște ea. „In ziua in care a fost lansat,…

- Cu peste 25 de ani de activitate, peste 10 albume și zeci de hituri absolute care au stat in fruntea topurilor muzicale și playlisturilor, trupa fenomen 3 Sud Est a pregatit un nou single: „Unu”. Dupa ce au cucerit in 2021 Trending-ul de pe YouTube și topurile de specialitate din Romania ocupand prima…