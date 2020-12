Stiri pe aceeasi tema

- Anca Serea a recunoscut intr-un interviu faptul ca și-ar dori și cel de-al șaptea copil. Soția lui Adrian Sina a povestit cum iși dorea inca din copilarie sa aiba mai mulți copii, avand drept model educatoarea de la gradinița. Vedeta a adus pe lume sase copii, iar surpriza este ca... The post Anca Serea,…

- Deși are o relație de iubire de 20 de ani cu regizorul Șerban Puiu, Alexandra Velniciuc nu a ajuns in fața altarului și nici nu a nascut pana acum. Invitata in emisiunea Acces de Weekend de la Antena 1, vedeta a povestit despre motivul pentru care nu s-au intamplat aceste lucruri!

- Carmen Grebenișan a povestit, cu lux de amanunte, experiența pe care ea și iubitul sau au trait-o, de cand au fost testați pozitiv cu coronavirus. Cunoscuta vloggerița recunoaște ca, la inceput, niciunul nu a crezut ca este vorba despre COVID-19.

- O artista remarcabila, o mama devotata și are trei copii. Antonia a dezvaluit cum reușește sa arate așa de bine, cu toate ca a devenit mamica de trei ori. Vedeta a spus care este cel mai mare secret al ei. Care este secretul Antoniei. Cum reușește sa-și mențina silueta Antonia a postat pe Instagram…

- Una dintre vedetele cunoscute și extrem de iubite in anii trecuți a trecut in umbra in detrimentul familiei. Aceasta a lucrat o buna perioada in televiziune, iar mulți dintre romani iși amintesc de emisiunile emoționante pe care le modera. Despre cine este vorba? Vedeta pe care fanii o deosebesc cu…

- De cand a aflat ca este insarcinata, Gina Pistol nu iși mai incape in piele de fericire. Vedeta și iubitul ei, Smiley se afla zilele acestea in vacanța impreuna cu prietenii lor, Speak și Ștefania. Cei patru și-au ținut fanii la curent cu tot cea ce au facut.Recent, Gina s-a lasat pozata la malul marii…

- Antonia a avut, acum ceva timp, parte de o surpriza de proporții din partea iubitului ei, Alex Velea. Barbatul a decis sa-și „imprime“ pe corp chipul frumos al cantareței, ba, mai mult, și pe cel al fiicei acesteia, Maya. Pare-se ca gestul frumos al artistului nu a fost trecut cu vederea, caci vedeta…

- Flick nu este doar un bun prezentator, ci și un soț perfect. Vedeta și-a surprins soția in cel mai romantic mod posibil, dis de dimineața. In fața unui asemenea gest, Denisa Hodișan s-a aratat de-a dreptul incantata și a impartașit totul cu fanii sai.