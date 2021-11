Stiri pe aceeasi tema

- Adela Popescu se poate declara una dintre cele mai fericite și norocoase mamici. De curand vedeta a devenit mama pentru a treia oara, astfel ca familia ei s-a marit considerabil, motiv pentru care este extrem de mandra. Așa cum ne-a obișnuit, prezentatoarea TV petrece mereu timp de calitate cu cei trei…

- Andreea Berecleanu a fost invitata in emisiunea lui Florin Calinescu, unde a vorbit și despre pasiunea neștiuta pe care o are pentru Florin Piersic Jr. Prezentatoarea TV a recunoscut acum ce a facut de dragul actorului.Prezentatoarea de la Prima TV a fost intotdeauna discreta cu viața sa personala.…

- Denise Iacobescu, mama Antonei, a impresionat prietenii virtuali cu aspectul sau fizic de invidiat la 54 de ani. Acesta s-a lasat fotografiata la plaja, intr-o ținuta care a lasat la vedere cele mai frumoase forme ale corpului.

- Iulia Albu, in varsta de 40 de ani, este una dintre cele mai apreciate apariții de pe micul ecran. Dupa ce a facut parte din proiectul „Splash! Vedete la apa”, in calitate de jurat, acum o vedem in show-ul ei, „I.A. cu stil”, in fiecare vineri, de la ora 18:00, la Antena Stars. Vedeta a vorbit despre…

- Ce se intampla cu Andreea Berecleanu? Vedeta a fost inlocuita de la pupitrul de știri de la Prima TV. Fanii celebrei știriste au multe semne de intrebare cu privire la lipsa sa de pe micile ecrane. Chiar aceasta a explicat motivul pentru care nu a aparut la TV in ediția de ieri. Andreea Berecleanu lipsește…

- Paula Chirila e cunoscuta in intreaga țara, vedeta fiind mai tot timpul in lumina reflectoarelor in urma carierei sale de ani de zile de actrița, dar și in urma show-urilor in care a participat. Ei bine, se pare ca fiica sa, Carla, ii calca pe urme, asta dupa ce a demonstrat ca a moștenit in totalitate…

- Surpriza pentru telespectatori! Alina Laufer se intoarce la Kanal D și va avea o rubrica in cadrul Știrilor Kanal D. Vedeta revine in televiziune dupa o lunga perioada in care a preferat sa se axeze pe alte proiecte.Din 16 septembrie, Alina Laufer le aduce telespectatorilor „Rețeta in 5 minute”, in…