Stiri pe aceeasi tema

- Prof. dr. Diana Cimpoeșu, sefa UPU SMURD Iasi, a transmis faptul ca seria tentativelor de suicid continua la Iasi. O femeie de 54 de ani a vrut sa-si puna capat zilelor si a ingerat mai multe comprimate. A ajuns la Spitalul Sf. Spiridon Iasi in coma. „Din pacate seria tentativelor de suicid continua.…

- Vremea incepe ușor ușor sa se incalzeasca, astfel ca romanii sunt dornici de a face scurte escapade peste hotare. Iar Italia ramane una dintre destinațiile preferate, plina de locuri frumoase care merita vizitate. Dar și scumpe, dupa cum susține o turista. Iata cat a platit pentru o cafea și o apa la…

- O femeie de aproximativ 53 de ani și un barbat de 74 de ani au ajuns astazi la spital, dupa un accident petrecut in zona numita Crucile Herinei, spre Lechința. Mașina a ieșit in camp, fiind serios avariata. La fața locului intervin doua echipaje de pompieri, un echipaj de prim ajutor SMURD și echipajul…

- O femeie din China a suferit decepția vieții ei dupa ce a cunoscut un barbat pe rețelele sociale. Individul, care a pozat intr-un prosper om de afaceri, s-a dovedit un farsor, care a sedus-o pentru avere. Insa, singurele ei bunuri erau o ferma mica la țara și doua vaci. Le-a pierdut și pe acelea.

- Motivul pentru care o femeie a refuzat 100.000 de euro de la un barbat in timpul unui zbor. Cine era acesta si ce i-a propus, de fapt. Binențeles, barbatul era milionar și avea o anumita pretenție de la femeie pentru uriașa suma de bani. O femeie a refuzat 100.000 de euro de la un barbat […] The post…

- O persoana a murit si una a fost grav ranita in urma coliziunii a doua autoturisme pe DN2H, in zona localitatii Slobozia Sucevei, a informat ISU Suceava.Potrivit sursei citate, in accident au fost implicati doar soferii, ambii fiind incarcerati in urma impactului. Fii la curent cu cele mai…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit, aseara, pentru a salva doua persoane surprinse de un incendiu care a cuprins o casa de locuit situata pe strada I. L. Caragiale din Dej. Alarma s-a dat in jurul orei 21:30, iar la fața locului au fost trimise doua autospeciale pentru stins incendii…

- Pompierii au salvat doua persoane surprinse de incediu intr-o casa din municipiul Dej (jud. Cluj). O tanara prezenta arsuri grave pe aproape tot corpul, iar un barbat care se afla in stare de inconștiența și-a revenit ulter