- Mai multe mari platforme de internet au decis sa-si uneasca eforturile pentru a combate dezinformarea online legata de pandemia de coronavirus si pentru a promova 'continuturi fiabile' despre aceasta criza, transmite AFP. Intr-un comunicat comun publicat luni seara, Facebook, Google,…

- Nori negri in casnicia soților Veronica și Viorel Stegaru, in acest weekend! Vulpița vrea sa divorțeze! Amandoi și-au dat jos verighetele, iar Viorel și-a amenințat din nou nevasta, chiar in fața camerelor de filmat.

- Reprezentantii industriei hoteliere si a restaurantelor din Timisoara spun ca au avut scaderi de 80 – 90 de procente a activitatii si ca nu vor putea face fata situatiei actuale. Ei cer scutiri de taxe si impozite, subventii de la stat, amanarea platii datoriilor la buget sau credite pe luni de zile,…

- In numai cateva zile, sute de firme, in special din zona serviciilor catre populatie, organizarii de evenimente si din HORECA si-au suspendat activitatea, fapt care va genera consecinte economice semnificative pe lanturile de business, arata o analiza a unei firme de consultanta. #Salvatieconomia trebuie…

- Peste 1 milion de angajati din economia romaneasca risca sa intre in somaj sau sa fie disponibilizati, iar zeci de mii de firme si PFA-uri sa se inchida care urmare a "coronacrizei" care afecteaza deja semnificativ Romania. In numai cateva zile, sute de firme, in special din zona serviciilor…

- Romania este tot mai dependenta de importuri. Anul trecut, am cumparat produse din strainatate de aproape 90 de miliarde de euro, in timp ce exporturile nu au depașit 70 de miliarde de euro. Explicația economiștilor este ca producția interna nu face fata cererii. Cel mai mult au crescut importurile…

- Aproximativ 200 de localnici din comuna Ditrau, județul Harghita, s-au adunat miercuri, in fata primariei, nemultumiti ca o fabrica de paine din localitate a angajat doi muncitori din Sri Lanka, oamenii sustinand ca le e teama ca la ei in comuna „sa nu vina un val de migranti”, scrie Agerpres . Strainii…

- In adolescența auzim multe mituri despre machiaj de la mame și de la prietene, mituri care au supraviețuit de-a lungul timpului. Insa nu toate miturile trebuie luate de bune, intrucat multe din ele nu doar ca nu funcționeaza, ci și prezinta un pericol de sanatate. Foto – 123rf.com