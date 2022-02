Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite mentin optiunea negocierilor cu Rusia, dar momentul actual nu este „adecvat”, intrucat Moscova pregateste invadarea Ucrainei, a anuntat, marti seara Jen Psaki, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, potrivit CNN. „Usa spre diplomatie ramane deschisa cu Rusia”, chiar daca secretarul de Stat,…

- Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, a anuntat ca nu se va intalni asa cum ea prevazut cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, dupa recunoasterea de catre Moscova a doua regiuni separatiste din estul Ucrainei, relateaza Agerpres, citand AFP. “Acum ca vedem ca invazia a inceput si Rusia a respins…

- Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, a anuntat marti, 22 februarie, ca nu se va intalni asa cum era prevazut cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, dupa recunoasterea de catre Moscova a doua regiuni separatiste din estul Ucrainei, scrie agenția France Presse, preluata de Agerpres.„Acum ca vedem…

- Seful diplomatiei americane Antony Blinken a cerut joi Rusiei, in cadrul ONU, „sa renunte la calea razboiului”, in timp ce a descris scenariul unui atac asupra Ucrainei pe care Washingtonul il considera iminent, informeaza Agerpres , care preia AFP. „Ma aflu aici nu pentru a incepe un razboi, ci pentru…

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a anuntat ca va discuta, sambata, cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, intr-o noua incercare de a preveni o posibila invazie rusa a Ucrainei, anunța news.ro. "Continuam sa vedem semne foarte ingrijoratoare ale escaladarii Rusiei, inclusiv sosirea de…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat vineri, 21 ianuarie, ca „nu se va intampla” o incursiune militara rusa in Ucraina si spera ca diplomatia va rezolva criza in curs, in special dintre Rusia si Statele Unite, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. „Nu ar trebui sa fie o interventie…

- Șeful diplomației americane Antony Blinken a declarat, la finalul negocierilor cu omologul rus Serghei Lavrov, ca este exclusa schimbarea politicii ușilor deschise asumata de NATO. El a mai spus ca, daca se va dovedi util, Washingtonul este gata pentru un summit între președinții Joe Biden și…

- Statele Unite au promis un raspuns scris „saptamâna viitoare” la cererile Rusiei de retragere a NATO din Europa de Est, a declarat șeful diplomației ruse dupa discuțiile de la Geneva cu omologul sau american privind criza din Ucraina, scrie AFP. „Am convenit ca vom prezenta…