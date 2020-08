ACUM! AUTOTURISM RĂSTURNAT LA STÂLPENI! TRAFICUL ESTE BLOCAT In urma cu cateva momente, un accident rutier s-a petrecut in localitatea argeșeana Stalpeni. Din primele informații, un autoturism s-a rasturnat pe partea carosabila. Nu sunt persoane incarcerate. Traficul este blocat pe o singura banda. La fața locului intervin pompierii militari cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD. Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

