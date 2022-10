Stiri pe aceeasi tema

- Toate instalațiile centrale de depozitare a armelor nucleare din Federația Rusa se afla in subordinea celei de-a 12-a Direcții din cadrul Ministerului Apararii. Cunoscute sub denumirea „Obiect S”, aceste situri (depozite) nucleare sunt impraștiate in toata Rusia, fiind pline cu mii de focoase nucleare…

- In ultima vreme, in spațiul public a fost lansat scenariul privind folosirea de catre Rusia lui Vladimir Putin a armei nucleare tactice in Ucraina. Un general din Armata Romaniei, fost reprezentant al Romaniei la Comandamentul NATO de la Bruxelles, susține ca Vladimir Putin va epuiza... Citește AICI…

- Digi24.ro l-a intervievat pe consilierul lui Volodimir Zelenschi, Mihailo Podoliak unul dintre reprezentanții Ucrainei la negocierile de pace purtate cu Rusia. Podoliak vorbește despre determinarea Ucrainei de a-și elibera teritoriul ocupat ilegal de Rusia și spune ca ucrainenii nu se tem de nimic,…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica AIEA a confirmat sambata detentia temporara a directorului centralei nucleare ucrainene Zaporojie, Ihor Murasov, transmite EFE.Intr un comunicat, agentia nucleara a ONU a semnalat ca, dupa ce a fost informata de catre Ucraina de detentie, a contactat autoritatile…

- Rusia a blocat vineri adoptarea unei declaratii comune la incheierea conferintei de revizuire a Tratatului de neproliferare a armelor nucleare (TNP), denuntand termeni "politici", informeaza AFP. Cei 191 de semnatari ai TNP, care are ca scop prevenirea raspandirii armelor nucleare, promovarea dezarmarii…

- Trei zile dupa Hiroshima, a venit randul orașului japonez Nagasaki sa comemoreze, marți, 77 de ani de la atacul cu bomba atomica, pe fondul actualei amenințarii nucleare. Amenințarea armelor nucleare și posibila lor folosire devine reala, a declarat primul ministru japonez Fumio Kishida, in cadrul unei…

- Agentia nucleara a Ucrainei sustine ca rachetele rusesti au avariat o parte a centralei nucleare de la Zaporojie, controlata de Rusia, dar nu a existat nicio scurgere de radiatii, transmite BBC. Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a afirmat ca Rusia a creat o situatie extrem de riscanta, acesta…

- Șeful agenției ONU pentru probleme nucleare a avertizat ca cea mai mare centrala nucleara din Europa, situata in Ucraina, „a scapat complet de sub control” și a lansat un apel urgent catre Rusia și Ucraina pentru a permite rapid experților sa viziteze complexul vast pentru a stabiliza situația și a…