Acum, ANM a emis Cod portocaliu de fenomene severe

- Petre Apostol Școala „I.A. Bassarabescu” Ploiești continua tradiția in handbal, la nivelul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, reușind și in acest an calificarea la faza pe țara a competiției. Echipa de handbal feminin a școlii ploieștene, pregatita de profesorii Alexandru Iordache și Leonard Cristescu,…

- F. T. In perioada 21-24 februarie, pompierii militari prahoveni au acționat pentru stingerea mai multor incendii de vegetație uscata produse in localitațile Cornu de Jos, Starchiojd, Ploiești, Plopu, Valea Calugareasca, Barcanești, Breaza și Predeal Sarari. Potrivit reprezentantilor ISU Prahova, “cauza…

- Violeta Stoica Vantul de cod roșu care a batut in județul Prahova, in noaptea de miercuri spre joi, a pus la pamant sute de copaci, a lasat mii de oameni fara curent electric in toiul nopții, a blocat zeci de angajați la locul de munca și a distrus acoperișuri de case și de instituții publice. Ieri…

- Codurile roșu și portocaliu care afecteaza județul au produs efecte imediat de la instituire, peste 130 de copaci au cazut pe partea carosabila, pe autoturisme și pe locuințe, mai multe acoperișuri au fost smulse și mai multe localitați au ramas fara curent electric. Rafalele de vant puternice au cauzat…

- Bariera de trecere la nivelul caii ferate de la Drajna Noua, Calarași, cel mai important nod rutier intre Autostrada Soarelui și Slobozia, dar și sudul Moldovei, s-a rupt azi din cauza vantuluiLibertatea a primit, de la un șofer, imaginea in care bariera rutiera de la trecerea caii ferate din Drajna…

- Cod rosu de fenomene meteo extreme in 9 judete, valabil din aceasta seara, timp de 14 ore. ANM a emis atentionari de viscol si vant foarte puternic. COD ROȘU Interval de valabilitate: 05 februarie, ora 18:00 – 06 februarie, ora 08:00 Fenomene vizate: viscol puternic, rafale de peste 100…120 km/h, vizibilitate…

- Sapte primari si 73 de consilieri locali si-au incetat activitatea prin ordin de prefect Nicoleta Dumitrescu Mai sunt doar cateva luni, iar actualii alesi locali – primari, viceprimari si consilieri – se pregatesc sa spuna „La revedere!” mandatului 2016-2020. La nivelul judetului Prahova insa, in cazul…