Regina Maxima trece prin clipe cumplite! Sora sa, Ines Zorreguieta, a pierdut lupta cu depresia și și-a luat viața. Trist și ciudat este ca nu este singurul suveran care a trecut printr-o astfel de suferința. Acum 11 ani, și Regina Letizia a spaniei a cunoscut aceasta durere. Regina Letizia, la moartea surorii sale In februarie 2007, Regina Letizia, insarcinata in șase luni cu a doua fetița, a aflat cu stupoare ca sora sa, Erika Ortiz, a decedat. Acesta din urma s-a sinucis, lasandu-și familia innecata in lacrimi și durere. La inmormantare, vizibil afectata, regina Letizia a gasit puterea de a…