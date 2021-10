Stiri pe aceeasi tema

- Preturile energiei europene au urcat in ultimele saptamani la maxime multianuale, evolutie determinata de mai multi factori, variind de la preturile extrem de mari ale marfurilor si carbonului pana la productia eoliana scazuta, relateaza CNBC. Mai mult decat atat, analiștii din sectorul energetic nu…

- Premierul Florin Cițu i-a convocat, marți, in ședința la Palatul Victoria pe ministrul Energiei, Virgil Popescu, ministrul Muncii, Raluca Turcan, dar și reprezentanți ai ANRE, Transelectrica, OPCOM și Consiliului Concurenței. Motivul acestor discuții este legat de creșterea prețurilor la energie. Piata…

- Piața energiei electrice din Romania a fost pe deplin liberalizata de la inceputul acestui an. Prin urmare, prețurile de furnizare catre clienții casnici nu mai sunt stabilite de ANRE. Furnizorii iși vor stabili prețurile de serviciu universal in funcție de costurile de achiziție a energiei. Dar asta…

- Clienții casnici care au trecut in piața concurențiala in ultimele luni din anul trecut urmeaza sa-și prelungeasca contractele sau sa semneze altele, in viitorul apropiat. Noile prețuri vor fi semnificativ mai mari, din cauza creșterii prețurilor din piața energiei. Creșterea semnificativa a prețului…

- Pretul energiei electrice pe piata angro s-a triplat in mai putin de o luna, de la o medie de 378 lei/MWh in data de 12 iulie la 1.000 lei/MWh, ceea ce ar putea scumpi considerabil energia electrica la consumatorii finali. Furnizorii afiliati AFEER spun ca fac eforturi sa nu creasca facturile consumatorilor.

- Furnizorii de energie electrica susțin ca scumpirea accelerata a curentului pe piața angro nu li se datoreaza și ca nivelurile record e preț raportate in ultimele zile au mai multe cauze, precum canicula, deconectarea unui reactor de la Cernavoda, prețurile combustibililor și cele ale certificatelor…

