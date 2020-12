Noua procedura de intocmire, avizare si aprobare a raportului de inspectie fiscala a fost publicata in Monitorul Oficial, a anuntat, luni, intr-un comunicat, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF).



Potrivit sursei citate, actul normativ reglementeaza procedura de lucru interna a organelor de inspectie fiscala si responsabilizeaza functionarii publici implicati in aceasta activitate, in vederea asigurarii transparentizarii activitatii de inspectie fiscala.



De asemenea, prin aceasta procedura mentionata, sunt reglementate si situatiile in care apar divergente intre…