Actul de acuzare a lui Donald Trump va fi transmis luni Senatului. „Va fi un proces corect”

- Actul de acuzare a lui Donald Trump va fi transmis luni Senatului american, caruia ii va reveni sa-l judece pe fostul presedinte pentru 'incitare la insurectie', a anuntat vineri liderul democratilor din Senat, Chuck Schumer, transmit AFP si Reuters. Sefa Camerei Reprezentantilor,…

- Noul președinte al SUA, Joe Biden, a lasat Senatului dreptul de a decide cu privire la punerea sub acuzare a fostului șef al statului, Donald Trump. Despre acest lucru a declarat purtatorul de cuvint al Casei Albe, Jen Psaki, discursul sau catre jurnaliști a fost difuzat de Fox News. Potrivit ei, Biden…

- Presedinta Camerei Reprezentantilor din Congresul, Nancy Pelosi, ar urma sa transmita saptamana viitoare Senatului articolul privind punerea sub acuzare a lui Donald Trump, informeaza sambata CNN, citat de Reuters. Donald Trump a devenit miercuri primul presedinte din istoria SUA pus de…

- Este o premiera in istoria Statelor Unite: Donald Trump a fost pus sub acuzare a doua oara in timpul mandatului sau de Camera Reprezentanților. Camera Reprezentanților a decis declanșarea procedurii de impeachment a președintelui in exercițiu Donald Trump. Și zece republicani au votat in Camera Reprezentanților…

- Liderul senatorilor republicani, Mitch McConnell, a afirmat miercuri ca nu a luat o decizie finala in legatura cu votul sau pentru destituirea presedintelui Donald Trump, transmit Reuters si AFP. "Nu am luat o decizie finala cu privire la modul in care voi vota", a spus McConnell intr-un mesaj catre…

- Democratii au depus luni la Camera Reprezentantilor un act de acuzare impotriva lui Donald Trump, prima etapa catre deschiderea formala asteptata in aceasta saptamana a unei a doua proceduri de destituire a presedintelui american, acuzat ca a ''instigat la violenta'' la Capitoliu, relateaza…

- Democratii din Camera Reprezentantilor intentioneaza sa propuna, luni, articole pentru punerea sub acuzare a presedintelui Donald Trump, au declarat doua surse apropiate situatiei, dupa ce sustinatori ai acestuia au intrat cu forta, miercuri, in Capitoliu, transmite Reuters. Daca vor avea…

- Liderul minoritatii democrate din Senat, Chuck Schumer, a condamnat cu forta evenimentele care au avut loc miercuri la Capitoliul SUA si a imputat responsabilitatea pentru acestea presedintelui Donald Trump, potrivit CNN. "Acest templu al democratiei a fost profanat",…