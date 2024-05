Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Autoritatii Electorale Permanente, Toni Grebla, a transmis, marti, ca, la alegerile din 9 iunie, cetatenii nu pot vota in tara cu pasaportul simplu turistic, ci doar cu cartea de identitate sau alt document echivalent.

- Presedintele Autoritatii Electorale Permanente, Toni Grebla, a anuntat marti ca 18.025.324 de alegatori, din care 942.730 sunt cetateni romani cu domiciliul in strainatate, au fost inscrisi in Registrul electoral la alegerile din 9 iunie. El a precizat ca cel mai tanar candidat are putin peste 23 de…

- Președintele Autoritații Eelectorale Permanente (AEP), Toni Grebla, a explicat marți cum va decurge votul duminica, 9 iunie. Fiecare alegator va primi cate cinci buletine de vot, o ștampila și vor avea la dispoziție o tușiera.

- Desfașurarea unei campanii electorale corecte, in care sa aiba intaietate dezbaterile reale și pluralismul de opinie, este cruciala pentru credibilitatea procesului electoral și, implicit, pentru o prezența sporita la vot in randul alegatorilor”, spune președintele AEP, Toni Grebla.

- Alegatorii romani care doresc sa voteze la alegerile prezidențiale și/sau la alegerile parlamentare din acest an prin corespondența sau la o secție de votare din strainatate mai aproape de domiciliu sau reședința se pot inregistra de luni pe portalul vots

- Presedintele Autoritatii Electorale Permanente, Toni Grebla, a precizat vineri ca alesii locali care vor dori sa candideze din partea altui partid la alegerile din 9 iunie o vor putea face cu pana 45 de zile inaintea scrutinului. Precizarile au venit in contextul in care Guvernul a adoptat vineri ordonanta…