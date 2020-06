Stiri pe aceeasi tema

- Hotararea de Guvern cu masurile de relaxare care se vor aplica din 15 iunie a fost publicata, vineri seara, in Monitorul Oficial. Documentul modifica anexele 2 si 3 ale HG 394/ 2020 prin care a fost instituita starea de alerta.

- Hotararea de Guvern care stabileste masurile de relaxare care intra in vigoare la 1 iunie a fost publicata, vineri, 29 mai, in Monitorul Oficial. HG 394/2020 transpune masurile luate cu o seara inainte prin intermediul Hotararii CNSU nr. 26/2020. Incepand cu data de 1 iunie vor fi aplicate noile masuri…

- Documentul a fost publicat vineri in Monitorul Oficial, iar autoritatile au anuntat ca, pana la 1 iunie, vor fi publicate si ordinele comune ale unor ministri care detaliaza conditiile pentru deschiderea teraselor, plajelor, pentru reluarea unor activitati sportive sau pentru organizarea de evenimente…

- Ordinul Comun MS-MAI privind instituirea obligativitații triajului epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor pentru prevenirea contaminarii cu virusul SARS CoV-2 pe durata starii de alerta. Masurile vor fi aplicate imediat dupa publicarea Ordinului de ministru in Monitorul Oficial.Citește…

- Hotararea de Guvern privind starea de alerta a fost publicata luni seara in Monitorul Oficial. Decizia cuprinde mai multe aspecte noi, intre care numarul maxim de persoane care poate participa la evenimente private in spații inchise. Hotararea de Guvern prin care a fost declarata, incepand de azi, starea…

- Hotararea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta privind aprobarea instituirii starii de alerta la nivel national si a masurilor de prevenire si control al infectiilor in contextul situatiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2 a fost publicata in Monitorul Oficial. Hotararea…

- Comisia Juridica din Camera Deputatilor a finalizat raportul asupra proiectului de lege privind masurile care vor fi aplicate in perioada starii de alerta. Documentul va intra in scurt timp in dezbaterea plenului acestui for decizional in acest caz. Sunt unele modificari fata de forma adoptata ieri…

- Guvernul aproba in sedinta de luni masurile de relaxare care se vor aplica din 15 mai, cand incepe starea de alerta Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de luni un proiect de lege privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 care vor fi luate dupa data de 15…