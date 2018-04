Stiri pe aceeasi tema

- In urma impactului motociclistul in varsta de 35 de ani a fost decapitat si, potrivit gds.ro, si mainile ii erau desprinse de corp. Corpul a fost gasit la 50 de metri de motocicleta, capul fiind in casca, la o distanta de alti cativa metri, potrivit gds.ro. Cauza teribilului accident a fost viteza excesiva.…

- Astazi, in jurul orei 12:50 a avut loc un accident de circulație grav in Ferneziu. In urma impactului dintre doua autoturisme au rezultat sapte persoane ranite si doi morti. ACTUALIZARE 1: ”Pe strada Barajului din Baia Mare a avut loc un accident rutier soldat cu doua persoane decedate si patru ranite,…

- IMAGINI CUTREMURATOARE de FLORII! ACCIDENT CUMPLIT in Baia Mare in urma cu cateva minute. O persoana a MURIT in urma impactului. Doua MASINI facute PRAF.FOTO Politistii au fost sesizati ca in Baia Mare pe strada Barajului langa Romplumb a avut loc un accident de circulatie, in urma cu cateva minute.…

- Politistii au fost sesizati ca in Baia Mare pe B-dul Indepensentei a avut loc un accident de circulatie, in urma cu cateva minute. In evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme. In urma impactului o persoana a fost ranita. La fata locului s-au deplasat echipaje ale ambulantei si politiei.…

- Ieri dimineata, in jurul orei 06.00, pe raza localitatii Hideaga s-a produs un accident de circulatie cu mai multe victime. Un barbat de 35 ani, domiciliat in orasul Drochia, Republica Moldova, care conducea un autoturism pe direcția Baia Mare – Ulmeni, nu a adaptat viteza la conditiile de drum si…

- ACTUALIZARE: Din cauza conditiilor meteo, intreruperea alimentarii cu apa potabila din orasul Targu Lapus de pe strada Doinei de astazi, 9 februarie 2018 va fi reprogramata. O strada intreaga ramane fara apa potabila vineri, 9 februarie. Astfel, din cauza lucrarilor de modernizare la reteaua de apa,…

- Accident de circulatie grav, petrecut noaptea trecuta pe Bulevardul Bucuresti, in zona Center. In coliziune au fost implicate doua autoturisme care s-au ciocnit puternic. Evenimentul s-a soldat cu doua victime, una dintre ele fiind incarcerata. Timp de minute bune s-au chinuit pompierii veniti la fata…

- In cursul zilei de joi, 11 ianuarie 2018, baimarenii si sighetenii raman fara apa potabila la robinete din cauza avariilor la retea. Astfel, in Baia Mare se continua lucrarile de inlocuire a unui robinet pe strada Granicerilor nr.95, 96, 97, 98 si str. Școlii nr. 1/1 pana la 1/11 in intervalul orar…