- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis miercuri seara ca romanul despre care anuntase cu o zi in urma ca se afla printre persoanele decedate in urma prabusirii unei portiuni din viaductul Morandi, in apropiere de Genova, este in viata, fiind internat in coma profunda. Potrivit ministerului,…

- Ministerul Afacerilor Externe a confirmat ca un roman a murit in urma prabusirii segmentului de autostrada, in apropiere de Genova, informeaza Mediafax. Operatiunile de scoatere a victimelor de sub daramaturi sunt in desfasurare. „Conform datelor preliminare obtinute, pana la acest moment, de echipa…

- Premierul Viorica Dancila a transmis un mesaj de condoleante familiilor persoanelor care au murit in urma prabusirii podului de langa Genova, Italia, precizand ca Executivul va folosi toate parghiile legale pentru a acorda sprijin rudelor cetatenilor romani implicati in accident, anunta Guvernul.

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, miercuri, un mesaj de condoleante familiilor romanilor care au murit in urma prabusirii podului rutier din apropiere de Genova, Italia, informeaza Administratia Prezidentiala.

- In cursul nopții de marți spre miercuri, MAE a indicat ca un cetatean roman a fost identificat printre persoanele care au murit in Italia, dupa prabușirea unui viaduct in apropiere de Genova.

- Un cetatean roman a fost identificat printre persoanele decedate in urma surparii unei portiuni a unui viaduct al autostrazii A10, in apropiere de Genova, anunta Ministerul Afacrilor Externe (MAE). Institutia precizeaza ca operatiun...

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca un roman se afla printre victimele tragediei din Italia, unde o portiune a unui pod s a probusit, in apropiere de Genova, pe Autostrada A10. Un bilant recent spune ca 35 de persoane au murit in aceasta catastrofa, iar sub ruinele podului ar putea fi zeci de…

- Dezastru in Italia. Un pod s-a prabusit in apropiere de Genova. Potrivit agentiei de presa ANSA, 11 oameni si-au pierdut viata, intre care un copil, dupa ce masinile in care se aflau au fost prinse...