- Salvamontistii de la SPJ Salvamont Maramures au fost solicitati pe Valea Usturoiului, pentru extragerea si transportul pana la autoutilitara IML a cadavrului unui barbat gasit spanzurat in padure. Source

- Fetita de doar un an si zece luni care a fost omorata acum cateva zile de catre femeia in grija careia fusese lasata este petrecuta astazi pe ultimul drum. Amintim ca procurorii cer 30 de zile de arest pentru tanara de 19 ani, dar si iubitul acesteia, care ar fi omorat copila.

- Suferința provocata de COVID nu tine cont de varsta. Iar in spitale, lupta se duce deopotriva pentru adulți și copii. Unii pacienți au doar cateva luni și și-au inceput viata conectați la aparate.

- Incident grav in urma cu puțin timp pe strada Horea din Baia Mare. Un tanar in varsta de 21 de ani a cazut inexplicabil in strada dupa ce ar consumat substanțe interzise. Cel puțin acest lucru au declarat rude de-ale tanarului ca ar fi consumator de substanțe halucinogene. Echipajele medicale ale Ambulanței…

- Imagini șocante au fost surpinse de camerele de supraveghere in Dambovița. Un padurar a fost snopit in bataie de mai mulți indivizi, care, spun rudele omului, ar fi fost prinși de acesta la furat de lemne, in padure. Barbatul a fost dus de urgența la spital, unde a ramas internat.

- Scandalul a izbucnit in comuna Naruja. Dupa cateva replici in contradictoriu, mai multi indivizi au batut cu salbaticie un barbat de 40 de ani.Martorii la incident au sunat imediat la 112. Victima a fost transportata la spital pentru ingrijiri medicale.Pana sa ajunga poliția, agresorii au reușit sa…

- Este haos pe aeroportul din Kabul, unde oamenii se calca in picioare in incercarea de a parasi cat mai repede Afganistanul.De duminica, mii de afgani incearca disperați sa urce in orice aparat care ii poate duce departe de amenințarea talibana.

- Haosul a pus stapanire pe Afganistan, dupa ce talibanii au preluat ieri controlul capitalei Kabul. Aeroportul din Kabul a fost luat cu asalt de mii de oameni disperați sa fuga din țara, de teama noii puteri. Sute de persoane s-au inghesuit in puținele avioane comerciale care mai aveau permisiunea sa…