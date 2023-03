Stiri pe aceeasi tema

- Un atacator palestinian a deschis joi focul in Tel Aviv, ranind trei persoane, dupa care a fost ucis de Politie, in ceea ce premierul Benjamin Netanyahu a etichetat drept un „atac terorist”, pe fondul tulburarilor tot mai intense in Cisiordania. Grupul islamist Hamas a revendicat atacul. Atacatorul…

- Atacul a avut loc, joi seara, in urma cu puțin timp in Tel Aviv, iar din primele date trei persoane au fost ranite grav, scrie Reuters și Times Of Israel. Autoritațile au mai transmis ca atacatorul a fost ucis. Barbatul despre care nu se știu foarte multe detalii a deschis focul in centrul orașului,…

- O persoana si-a pierdut viata si alte cel putin trei au fost ranite dupa ce o racheta a lovit duminica un bloc de apartamente din Harkov, al doilea oras al Ucrainei, a declarat guvernatorul regional Oleg Sinegubov, informeaza luni Reuters. „Conform informatiilor actualizate, o persoana a murit in urma…

- Doua persoane au fost ucise si cinci ranite intr-un atac cu cutitul comis miercuri intr-un tren in nordul Germaniei, au anuntat surse din politie si un ministru de interne regional, relateaza agentiile DPA si EFE. Trenul regional plecase dinspre Kiel catre Hamburg, iar cu putin timp inainte de sosirea…

- Atacul a avut loc in Estul Georgiei, in orașul Sagarejo, in noaptea de joi spre vineri. Un barbat a deschis focul de la balconul unui apartament și a impușcat patru vecini și un polițist. Niciunul dintre ei nu a supraviețuit. Tragatorul s-a sinucis cu aceeași arma, informeaza Reuters.

- Atacul asupra locuinței din Goshen, California, a fost unul țintit, au transmis autoritațile americane care l-au numit „un masacru ingrozitor”. Poliția este in cautarea a doi suspecți, potrivit Reuters . Sase victime au fost impuscate mortal, a declarat luni seriful din comitatul Tulare, Mike Boudreaux.…