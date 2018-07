ACTUALIZARE Promovabilitate de 69,44% la Bacalaureat ACTUALIZARE: Promovabilitatea inregistrata la finalul sesiunii de vara a bacalaureatului este de 69,44%, in Neamț, fața de 67,66% inițial. Anul trecut, promovabilitatea a fost de 74,51%. 60 de liceeni din Neamț au promovat bacalaureatul, dupa publicarea rezultatelor finale astazi, 9 iulie. Numarul elevilor promovați a ajuns la 2.361, din totalul de 3.400 candidați care au participat la examen, anul acesta. Au fost depuse 1.332 de contestații, dupa afișarea primelor rezultate in data de 4 iulie, cele mai multe la romana (608) și matematica (289). Cea mai mare diferența la recorectare a fost la… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol: mesagerulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liceenii au aflat astazi, 9 iulie, rezultatele finale la bacalaureat, sesiunea de vara, dupa soluționarea contestațiilor. Ministerul a publicat mediile finale și, in dreptul Neamțului, se observa ca numarul mediilor de 10 a ramas neschimbat, respectiv tot 4 (detalii aici ). 3.679 de absolvenți au dat…

- REZULTATE BAC PRAHOVA 2018. Prima sesiune a examenului de bacalaureat s-a incheiat joi, 28 iunie, cu proba la alegere, in care elevii au putut opta pentru una din urmatoarele discipline pentru BAC: Chimie, Fizica, Logica, Sociologie, Psihologie, Economie si Filosofie. Rezultatele vor fi afisate…

- UPDATE. Elevii care au ieșit deja de la examen au spus ca la unul dintre subiecte a picat genul epic. Site-ul EDU.RO a picat inaintea probei la Romana de la Evaluarea Naționala 2018. In dimineața in care absolvenții claselor a 8-a susțin Evaluarea Naționala 2018 la…

- Ultima saptamana de cursuri pentru elevii din anul terminal de liceu – Probele scrise ale examenului de Bacalaureat incep peste o luna in Social / on 24/05/2018 at 09:44 / Saptamana cu emotii pentru elevii de clasa a XIIa, care si-au luat “la revedere” de la liceu, prin festivitati…

- Sesiunea se va desfasura la Colegiul National "Mihai Viteazul" din Ploiesti. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, pe 14-15 mai va avea loc evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana/limba materna, pe 16 mai se va desfasura examenul la limba straina, iar…

- Bacalaureat 2018 – sesiunea speciala pentru olimpici se desfașoara la Ploiești, in perioada 10-25 mai 2018. Este vorba de sesiunea speciala a examenului național de Bacalaureat pentru componentii loturilor olimpice, care va fi gazduita de Colegiul Național „Mihai Viteazul”. Toate informațiile despre…

- Evaluarea nationala de la finalul clasei a II-a incepe, luni, cu probele scrise la limba romana si limba materna. Testele de citire la aceste discipline vor fi sustinute marti, iar miercuri va avea loc proba de matematica. Pana la finalul lunii mai vor sustine aceste evaluari si elevii claselor a VI-a…

- Prima sesiune de evaluare vizeaza elevii claselor a II a si incepe luni, 7 mai, cu probele scrise la limba romana si limba materna. Testele de citire la aceste discipline vor fi sustinute in data de 8 mai. Proba de matematica este programata in data de 9 mai, in timp ce proba de limba romana scris si…