Stiri pe aceeasi tema

- Scene desprinse din filme au avut loc in urma cu cateva minute in Baia Mare. In zona turnului cu parașutism, un cap tractor a fost urmarit de 5 mașini de poliție. Intreaga zona este blocata! Din primele informații, șoferul ar fi coborat din autovehicul și a continuat o urmarire pe jos, polițiștii utilizand…

- Scene desprinse din filme au avut loc in urma cu cateva minute in Baia Mare. In zona turnului cu parașutism, un cap tractor a fost urmarit de 5 mașini de poliție. Intreaga zona este blocata! Din primele informații, șoferul ar fi coborat din autovehicul și a continuat o urmarire pe jos, polițiștii utilizand…

- In urma cu cateva minute, in Lapușel, a avut loc un accident grav de circulație in care șoferul unui autoturism marca Audi, a intrat violent intr-o mașina de poliție. Mașina de poliție fiind rasturnata in mijlocul șoselei. Acest accident vine dupa alte evenimente tragice care au avut loc in județ. Cu…

- Luni, 21 decembrie, polițiștii din Ocna Șugatag au intervenit la un accident rutier produs pe DJ 109F in localitatea Budești. La fața locului polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 72 de ani din Sighetu Marmației avand direcția de deplasare dinspre Baia Mare catre Sighetu Marmației, pe o porțiune…

- Joi, 9 decembrie, ora 20.00, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați de catre Poliția Locala despre faptul ca acestia au oprit pentru control un autoturism care a fost condus pe strada Campul Tineretului din municipiu, fara a respecta semnificația indicatorului Accesul interzis. La volanul autoturismului…

- Un grav incident s-a produs marti, in Baia Mare. Polițiștii locali au intervenit pe strada Mihai Eminescu, acolo unde un sofer si-a parcat neregulamentar masina in stația de autobuz. Barbatul, recalcitrant, a refuzat sa prezinte actele. A urcat la volan, intentionand sa plece in tromba, dar a trecut…

- 10 echipaje de poliție au intervenit noaptea trecuta pe strada N.Dimo din capitala pentru a reține doi șoferi care au incalcat regulile circulației rutiere. Momentul reținerii celor doi tineri a fost filmat de un martor ocular. Deocamdata nu se știe daca șoferii au consumat droguri sau alcool inainte…

- Scandal in miez de noapte (ora 0:40) intr-un cazino din municipiul Baia Mare. Conform informațiilor noastre un client a refuzat sa paraseasca incinta cazino-ului deși angajata unitații i-a cerut asta. Femeia a susținut ca barbatul in varsta de 31 ani ar fi devenit violent verbal și a cerut ajutorul…