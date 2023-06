Administrația Naționala de Meteorologie a emis cod roșu de furtuni și vijelii in 5 județe. Interval de valabilitate: 12 iunie, ora 20 – 13 iunie, ora 08:00 Fenomene vizate: averse torențiale și abundente Zone afectate: județele Mehedinți și Gorj și zona de munte a județelor Caraș–Severin, Valcea și Hunedoara In județele Mehedinți și Gorj și in zona de munte a județelor Caraș–Severin, Valcea și Hunedoara, vor fi averse torențiale și abundente. Cantitațile de apa vor depași in intervale scurte de timp sau prin acumulare 70…80 l/mp. De asemenea, județele Mehedinți, Gorj, Dolj, Valcea, Caraș-Severin,…