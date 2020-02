Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulatie a avut loc in aceasta dupa-amiaza in Baia Mare, la intersectia Bd. Bucuresti cu str. Culturii. Doua masini au intrat in coliziune, una a ajuns pe trotuarul de langa Hotel Rivulus Dominarum. Din primele informatii,, doua persoane sunt incarcerate, o victima inconstienta.…

- Un grav accident de circulatie a avut loc in aceasta dupa-amiaza in Baia Mare, la intersectia Bd. Bucuresti cu str. Culturii. Doua masini au intrat in coliziune, una a ajuns pe trotuarul de langa Hotel Rivulus Dominarum. Din primele informatii, doua persoane sunt incarcerate, o victima inconstienta.…

- O explozie s-a produs duminica intr-un apartament dintr-un bloc situat in Baia Mare. 38 de persoane din imobil au fost evacuate, a precizat purtatorul de cuvant al ISU Maramures, Cornel Babut. Potrivit oficialului ISU, explozia n-a fost urmata de incendiu si n-a provocat victime. “Este vorba de o explozie…

- Un microbuz de transport persoane s-a ciopcnit cu o ambulanta joi seara, pe Calea Plevnei din Bucuresti. Potrivit primelor date de la fata locului, 21 de persoane au fost ranite. UPDATE ora 21.45 Politistii efectueaza cercetarea la fata locului pentru a se stabili cauzele si conditiile producerii accidentului…

- Mai multe mașini, inclusiv o ambulanța care transporta un pacient și un microbuz cu pasageri, au fost implicate, joi seara, intr-un accident petrecut in București. Patru victime au fost preluate de SMURD și transportate la spital.

- Un accident in care au fost implicate trei autoturisme a avut loc sambata in localitatea Gherța Mica din județul Satu Mare. Din primele informații, cinci oameni, printre care un bebeluș și o gravida, au fost raniți.Autoritațile au activat planul roșu de intervenție, avand in vedere numarul de persoane…

- Cinci persoane au fost ranite intr-un accident in care au fost implicate doua masini, in localitatea Batiz din județul Hunedoara. Patru persoane incarcerate, intre care trei fetițe, au fost scoase din masini. Potrivit ISU Hunedoara, accidentul s-a produs sambata pe DN 66, in localitatea Batiz. Pompierii…

- Polițiștii au fost sesizați astazi, la ora 13.19, prin apel 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier pe raza satului Bordeasca Veche, comuna Tataranu. ”Din primele verificari rezulta ca a avut loc un impact frontal intre doua autoturisme, doua persoane fiind incarcerate”, a transmis Biroul…