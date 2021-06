Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis astazi, la ora 10.00, noi avertizari de vreme severa. Pana maine seara vor fi in vigoare doua coduri, galben și portocaliu, de ploi și furtuni in cea mai mare parte a țarii, inclusiv in județul Vrancea. Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 18-06-2021…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare Cod portocaliu de ploi abundente si de intensificari ale vantului, valabila pana miercuri la ora 23.00, in Dobrogea, in jumatatea de est a Munteniei si in cea mai mare parte a Moldovei.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben pentru zonele de munte de peste cota 1.800 de metri din județele Caraș-Severin și Hunedoara. Conform meteorologilor, sunt așteptate „intensificari ale vantului care vor depași la rafala 90…100 km/h”. Alerta cod galben este valabila…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare de precipitații abundente și condiții instabilitate atmosferica valabila de luni, de la ora 10.00. Informare meteo: de luni, 14 iunie, ora 10.00 pana miercuri, 16 iunie, ora 10.00 In intervalul menționat, in jumatatea de est a țarii și local…

- Administratia Nationala de Meteorologi a emis, duminica o avertizare Cod portocaliu de ploi puternice si instabilitate atmosferica pentru Dobrogea, si o avertizare Cod galben ce vizeaza Capitala si 28 de judete. Cantitatile de precipitatii vor ajunge si la 60 de litri pe metru patrat, iar vantul va…

- ANM a emis o avertizare meteo cod galben de vreme rea, valabila pentru jumatate din țara, in intervalul 09 iunie, ora 12:00 – 09 iunie, ora 22:00. Potrivit meteorologilor, vor fi ploi torențiale, frecvente descarcari electrice, vijelii și grindina. Cantitatile de apa vor ajunge la 40 l/mp. Sursa : Administrația…

- Actualizare de COD GALBEN și COD PORTOCALIU in Alba și alte județe: Ploi ABUNDENTE pana vineri dimineața Actualizare de COD GALBEN și COD PORTOCALIU in Alba și alte județe: Ploi ABUNDENTE pana vineri dimineața Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat atentionarea de COD GALBEN și COD PORTOCALIU…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca vremea se racește de joi seara și sunt așteptate ploi și vant puternic, dar și posibile furtuni. Informare meteorologica: de joi, 1 aprilie, ora 21.00 pana vineri, 2 aprilie, ora 21.00. In intervalul menționat, vor fi ploi mai ales sub forma de aversa,…