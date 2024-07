Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fugit de acasa cu doi copii, dupa ce și-a amenințat soțul ca intenționeaza sa iși faca rau. Depașit de situație, barbatul a fugit imediat la cea mai apropiata secție de politie, timp in care mamica, ramasa singura acasa, și-a luat copiii și a mers la un hotel aflat in zona Obor din Capitala.

- Astazi, in jurul orei 15.00 polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Valea Vișeului au fost sesizați telefonic de SNUAU 112 Maramureș despre faptul ca doi cetațeni ucraineni s-au ratacit intr-o zona montana, dupa ce au trecut ilegal frontiera. In urma analizarii datelor transmise…

- O peroana a murit si alte doua au fost ranite dupa ce vineri seara, in localitatea Remeti, din judetul Maramures, un tanar de 20 de ani a pierdut controlul autoturismului si s-a izbit de un stalp de pe maginea drumului, masina rasturnandu-se. Soferul este unul dintre raniti. ”La data de 21 iunie, la…

- Conform unui sondaj recent, PSD și Gabriel Zetea sunt dați drept caștigatori, in dauna PNL și a lui Ștețco, inclusiv in Borșa, la Ștețco acasa. Cifrele arata, in Borșa, o diferența de peste 24% intre PSD și PNL, conform sondajului Nord-Vest Research. Ionel fuge de la CJ Maramureș, incercand sa evite…

- Familia din Gorj care și-a vandut copilul unui cetațean din Germania a dat in judecata Protecția Copilului care i l-a recuperat și adus acasa, dar l-a pus sub instituționalizare, alaturi de ceilalți doi frați. Parinții din Gorj, acuzați ca și-ar fi vandut baiatul de 6 ani in Germania, pentru 1.000 euro,…

- Dora Debreczeni, semifinalista de la Romanii au Talent 2024, are 8 ani și vine din județul Maramureș, localitatea Seini. Micuța concurenta a venit la emisiunea de talente pentru a le arata tuturor talentul cu care a fost inzestrata. Inca de cand și-a facut apariția in fața camerelor de filmare, ea a…

- Acțiune in derulare a SPJ Salvamont Maramureș in M-ții Maramureșului pentru recuperarea și extragerea unui cetațean ucrainean de 34 ani care acuza dureri la membrele inferioare fiind in imposibilitatea de a se mai deplasa. La caz se deplaseaza un echipaj al Salvamont Maramureș care va face joncțiunea…

- Ieri, la Seini, deputatul PSD Gabriel Zetea a anunțat ca și-a depus candidatura pentru funcția de președinte al Consiliului Județean la alegerile locale din 9 iunie. O mișcare așteptata, nimeni nu se indoia ca Zetea va fi cel trimis in batalia electorala pentru recaștigarea conducerii județului, dupa…