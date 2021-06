Actualizare a listei țărilor cu risc epidemiologic ridicat Actualizare a listei țarilor cu risc epidemiologic ridicat Foto: Alex Lancuzov Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat ieri lista țarilor sau zonelor cu risc epidemiologic ridicat, în funcție de rata de incidența cumulata. Astfel, în zona roșie, din care cei care ajung în România sunt obligați sa intre în carantina, se mai afla o singura țara europeana - Marea Britanie, Franța trecând în cea galbena. În aceasta mai sunt Suedia, Belgia, Danemarca, Olanda, Letonia, Lituania, Grecia și Slovenia. În… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

