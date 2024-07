Pfizer intentioneaza sa avanseze in etapa de studiu clinic, la sfarsitul acestui an, cu testele la o versiune revizuita a pastilei sale pentru slabit danuglipron, cu administrare o data pe zi, a anuntat compania joi, dupa ce a renuntat la o versiune cu administrare de doua ori pe zi a acestui medicament, la sfarsitul anului trecut, transmite Agenția Reuters, preluata de Agerpres. Noul medicament face parte din a doua generatie de pastile pentru pierderea din greutate in curs de dezvoltare de catre companii precum Eli Lilly si Novo Nordisk, care vor oferi pacientilor o alternativa mai convenabila…