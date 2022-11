Actualitate medicală/ Noi reguli de vizitare a pacienţilor internaţi, puse în dezbatere publică de către Ministerul Sănătăţii Un proiect de ordin care schimba regulile de vizitare a pacienților internați a fost pus in dezbatere publica de Ministerul Sanatații și prevede un program zilnic de vizitare intre orele 15.00-20 și pe toata durata zilei in weekend, durata vizitei fiind de cel mult de 30 de minute. In cel mult doua ore de la internarea rudelor, aparținatorii trebuie sa primeasca informații despre starea acestora, mai prevede documentul, potrivit Hotnews. In cazul pacientilor aflati in stare critica sau terminala, indiferent de sectia in care acestia sunt internati, aparținatorii au dreptul de a-i vizita indiferent… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

