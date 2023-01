Majoritatea simptomelor asociate unei forme prelungite, dar usoare de COVID-19 au tendinta sa dispara in timpul primului an ce urmeaza infectarii pacientilor cu noul coronavirus, potrivit unui studiu stiintific publicat recent, informeaza AFP, preluata de Agerpres. „Majoritatea simptomelor sau a starilor care se dezvolta dupa o infectie benigna COVID-19 persista timp de mai multe luni, dar revin la normal intr-un interval de un an”, afirma autorii acestui studiu realizat in Israel si publicat in British Medical Journal (BMJ). COVID-19 de lunga durata este o afectiune caracterizata prin persistenta…