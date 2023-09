Actualitate medicală/ Cafeaua – utilă în prevenirea bolilor degenerative şi a diabetului Cafeaua neagra reprezinta o sursa valoroasa de antioxidanți și vitamine esențiale, inclusiv B2 și B3 , dovedindu-se a fi utila in prevenirea mai multor afecțiuni, cum ar fi bolile degenerative sau diabetul, potrivit Hotnews. Cu toate acestea, prea multa cofeina – indiferent ca provine din cafea sau din alte bauturi cum ar fi sucurile și bauturile energizante – poate provoca efecte secundare neplacute, cum ar fi insomnie, anxietate, ritm cardiac rapid, dureri de cap și greața. Așadar, recomandat este sa nu bei mai mult de 2-3 cești de cafea pe zi și sa eviți sa o consumi seara sau inainte de culcare.… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

