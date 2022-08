Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea temperaturilor usuca culturile de porumb din intreaga Europa, ultima dovada a unei crize care afecteaza totul de la transporturile fluviale pe Rin si pana la culturile de masline din Spania, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.

- Oficialii din statul american New York au declarat vineri seara stare de urgența sanitara, ca urmare a raspandirii cazurilor de variola maimuței in randul populației, potrivit postului american de televiziune CNBC.Guvernatorul din New York, Kathy Hochul, a declarat ca masura va duce la un raspuns mai…

- Culturile de porumb, floarea soarelui si soia au fost grav afectate de seceta in acest an in multe zone din tara, iar acum in patru judete nu se mai poate iriga din cauza nivelului scazut al Dunarii, spune ministrul Agriculturii, Petre Daea. La Zimnicea, nivelul apei a scazut atat de mult incat in vadul…

- Romania, un important exportator european de cereale, a avertizat ca ar putea livra mult mai putin porumb si floarea soarelui in acest sezon, deoarece va da prioritate aprovizionarii pietei locale, dupa ce seceta a afectat culturile agricole, transmite Bloomberg.

- Culturile agricole din Europa de Est au avut de suferit de pe urma crizei ingrasamintelor, la fel ca in multe alte parti ale lumii, iar lucrurile ar putea sa se inrautateasca, transmite Bloomberg.

- In județul Arad, seceta se face simțita tot mai mult, iar pagubele cresc de la o zi la alta, existand zone in care culturile sunt distruse in mare parte, in lipsa sistemelor de irigații. La vecinii de peste granița, in schimb, culturile arata foarte bine, iar ironia sorții este ca sunt udate cu apa…

- Romania ar putea accelera primul sau proiect de foraj in apele de mare adancime din Marea Neagra, pe fondul crizei de gaze naturale in Europa, a declarat pentru Bloomberg un director de la Romgaz, unul dintre partenerii implicati in proiectul Neptun Deep.