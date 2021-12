Stiri pe aceeasi tema

- Hugo, fratele lui Diego Maradona, a murit la varsta de 52 de ani, iar medicii susțin ca fostul fotbalist ar fi suferit un atac de cord. El a fost gasit fara suflare in locuința lui din Monte di Procida, provincia Napoli, Italia. Anunțul decesului a fost facut de Clubul Napoli, unde și-a inceput cariera.

- Victor Socaciu ar fi fost rapus de o bacterie. Artistul ar fi fost victima unei infecții nosocomiale. Acesta a avut COVID, s-a vindecat. A avut mai apoi nevoie de o intervenție iar dupa aceasta intervenție ar fi luat aceasta bacterie, a facut șoc septic și a murit.Anunțul a fost facut de soție, care…

- Cantautorul Victor Socaciu a murit la varsta de 68 de ani. Anunțul postat pe Facebook de Ana Maria Socaciu, fiica artistului, a cutremurat lumea muzicala. Victor Socaciu a avut o viața de artist și a iubit ca un artist. Cine au fost cele patru soții ale folkistului.

- Dorli Blaga, fiica poetului si filosofului Lucian Blaga, a decedat. Decesul a fost anuntat de realizatorul TV, Dan Negru. Postarea realizata pe facebook de celebrul prezentator: " Am trecut azi pe aici si mi am amintit ca la Alba Iulia traieste fiica unei legende:Dorli Blaga,fiica lui Lucian Blaga.…

- Surorile lui Petrica Mațu Stoian trec printr-o durere greu de descris dupa ce și-au pierdut fratele in acest weekend. Cele doua nu-și gasesc liniștea și considera ca fratele lor ”a murit cu zile”. Iata declarațiile celor doua la Acces Direct!

- Agentul de paza, insoțit de un coleg, a sesizat ca un barbat are un comportament dubios in magazin. S-a indreptat spre el, iar cand si-a dat seama ca a fost descoperit, suspectul a luat-o la fuga cu cateva produse de pe raft. Cei doi agenti de paza au alergat dupa barbat și au reușit sa recupereze bunurile…

- Episcopul Devei si Hunedoarei, Gurie, grav bolnav de COVID-19, a murit joi, la Deva, in urma unui stop cardio-respirator, inaltul prelat avand plamanii afectati in proportie de 85% din cauza infectiei cu SARS-CoV-2. Decesul a survenit in timpul procedurilor de transfer al bolnavului la un elicopter…