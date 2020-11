Actrița Tara Reid din „American Pie” a împlinit 45 de ani! Cum arată acum? Actrița Tara Reid implinește luna aceasta 45 de ani. Tara este cel mai bine cunoscuta datorita rolurilor Bunny Lebowski, din The Big Lebowski (1998), și Vicky, din filmele American Pie (1999), American Pie 2 (2001) și American Reunion (2012). Actrița Tara Reid din „American Pie” a implinit 45 de ani! Cum arata acum? Deși destul de activa in mediul online, actrița publica deseori fotografii sau videoclipuri din filmele in care a jucat in trecut. Cel mai recent, cu ocazia sarbatorii de Halloween (31 octombrie), Tara a introdus un videoclip cu topul a 10 filme de groaza in care a jucat. Pe 24 octombrie,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

