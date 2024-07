Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Shannen Doherty, cunoscuta pentru rolurile din serialul Beverly Hills si Charmed, a murit sambata, la varsta de 53 de ani.Cunoscuta ca Brenda din Beverly Hills, ea se lupta cu cancerul de ani de zile, potrivit stiripesurse.ro.Shannen Doherty a murit pe 13 iulie, la varsta de 53 de ani, a anuntat…

- Actrita Shannen Doherty, cunoscuta pentru rolurile din serialul Beverly Hills și Charmed, a murit sambata, la varsta de 53 de ani, potrivit bfmtv.com. A devenit... The post A murit „Brenda”… Shannen Doherty, actrița care a interpretat personajul celebru din Beverly Hills, s-a stins din viața la 53 de…

- Shannen Doherty, faimoasa pentru rolurile sale in serialele Beverly Hills 90210 și Charmed, a murit sambata, 13 iulie, la varsta de 53 de ani, in urma unei lupte indelungate cu cancerul. Vestea trista a fost confirmata de purtatorul sau de cuvant, Leslie Sloane.

- Actrita Shannen Doherty, cunoscuta pentru rolurile din serialul Beverly Hills și Charmed, a murit sambata, la varsta de 53 de ani, potrivit bfmtv.com.Cunoscuta ca Brenda din Beverly Hills, ea se lupta cu...

- Jerry West, considerat unul dintre cei mai mari baschetbaliști din istoria NBA, campion cu LA Lakers in 1972, a decedat vegheat de soția sa, Karen. Silueta sa a servit de inspirație pentru sigla National Basketball Association. Vestea trista a decesului lui Jerry West a fost confirmata de Los Angeles…

- Ștefan Birtalan (75 de ani), dublu campion mondial și cel mai bun handbalist al lumii in 1974, 1976 si 1977, s-a stins din viața in aceasta dimineața. Acesta avea grave probleme de sanatate și fusese internat la spitalul Fundeni in ultimele 10 luni. Fostul mare campion a decedat in aceasta dimineața,…

- Vestea trista a trecerii in neființa a actorului britanic Bernard Hill a indoliat comunitatea artistica și fanii din intreaga lume. Bernard Hill, cunoscut pentru interpretarile sale memorabile din filmele Titanic și Stapanul Inelelor, s-a stins din viața duminica, la varsta de 79 de ani, potrivit declarației…

- Doliu in lumea sportului si a presei romanesti. Un cunoscut fotograf sportiv, Alexandru Hojda, s a stins la doar 45 de ani, lasand in urma lui un gol de nedescris. O veste tragica a socat comunitatea sportiva din Romania. Vestea trista se referea la trecerea in nefiinta a lui Alexandru Hojda, un fotograf…