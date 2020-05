Stiri pe aceeasi tema

- Campania de informare publica a Guvernului pe tema epidemiei de coronavirus se va desfasura pe o perioada de 4 luni, dupa incetarea starii de urgenta, a declarat, ieri, seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, anunța Agerpres. „In ceea ce priveste campania de informare publica a Guvernului in…

- Echipa ldquo;Constanta Capitala Tineretului din Romania" demareaza o campanie de donatii si face un apel catre intreaga comunitate sa contribuie la protejarea elevilor din judetul Constanta, in contextul pandemiei provocate de COVID 19.Echipa ldquo;Constanta Capitala Tineretului din Romania" demareaza…

- Consiliul Europei a adoptat Declaratia Comitetului partilor la Conventia Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si violentei domestice (Conventia de la Istanbul) privind punerea in aplicare a conventiei in timpul pandemiei COVID-19, informeaza miercuri Agentia…

- Amazon .com a anuntat luni ca va angaja alte 75.000 de persoane, pentru posturi pornind de la angajati pentru depozite si pana la soferi pentru efectuarea livrarilor, datorita cererii puternice a comenzilor online in perioada pandemiei de coronavirus. Aceste angajari noi se adauga altor 100.000 de locuri…

- Roger Federer (38 de ani, 4 ATP) a lansat cea mai mare provocare din perioada pandemiei, cand starurile sportului sunt nevoite sa stea acasa. Elvețianul s-a filmat in timp ce lovea in mod repetat mingea de tenis intr-un perete și a postat urmatorul mesaj: „Iata un exercitiu solitar care poate fi de…

- Apelurile inregistrate la linia telefonica infiintata de guvernul spaniol pentru victimele violentei de gen au crescut semnificativ in primele doua saptamani de izolare care a fost impusa de autoritati pe perioada starii de urgenta prin care se incearca limitarea raspandirii coronavirusului, arata…

- S-a deschis prima locuința protejata pentru victimele violenței in familie din Argeș! Locuinta are o capacitate de 6 locuri și se afla intr-un imobil care face parte din domeniul public al județului Argeș, in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Argeș.…

- FC Bayern Munchen a lansat, joi, o campanie prin care arata “cartonasul rosu rasismului”, ca urmare a incidentelor din ultima perioada, anunța news.ro.Gruparea germana pune in vanzare tricouri cu mesajul "Rot gegen Rassismus" si va dona veniturile obtinute unor asociatii implicate in lupta…