Actriță româncă celebră, diagnostic crunt: cancer în fază terminală In anul 2019 a fost operata de o tumora maligna de colon, iar acum a primit un nou diagnostic crunt: cancer la plamani in ultimul stadiu. Rona Hartner a explicat ca totul a inceput cu o tuse persistenta, iar dupa ce a facut analize in Franța a venit și in Romania, iar doctorii i-au spus ca este ceva mai grav decat o pneumonie. “Practic de doua luni tușeam continuu. Am fost sa vad foarte mulți doctori in Franța, care nu mi-au gasit niciun diagnostic. Și atunci m-am dus in Romania la un pneumolog roman, foarte bun, care m-a auzit o singura data tușind și m-a trimis imediat la radiografie. Mi-a zis… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

