- In jurul orei 08.00, o femeie ne a semnalat prezenta unui sarpe intr o zona publica din municipiul Tulcea.Echipa de interventie s a prezentat la locul unde a fost indicata prezenta reptilei, asigurand zona.Sarpele, care avea lungimea de 120 cm, a fost preluat de reprezentantii Centrului Muzeal Eco Turistic…

- Laura Cosoi, in varsta de 40 de ani și Cosmin Curticapean au o relație de 10 ani, iar in 2015 au devenit soț și soție. Cei doi au doua fetițe iar actrița este insarcinata cu cel de-al treilea copil, care va fi tot fata. Vedeta a postat un mesaj emoționant pe Facebook, in care ii declara dragostea soțului…

- Gheorghe Gheorghiu, in varsta de 68 de ani și Anca Țurcașiu, in varsta de 52 de ani, au avut in trecut o relație care a durat 5 ani. Cei doi au ramas in relații bune dupa desparțire, iar acum, artistul scoate la iveala amanunte mai puțin știute despre interpreta. Invitat in cadrul emisiunii lui Catalin…

- Cristian Boureanu a fost fotografiat de paparazzi Spynews i n compania Laurei Dinca, fosta lui iubita, la un restaurant din zona de nord a Bucureștiului. Ipostaza aceasta cu omul de afaceri vine la doar o luna de la desparțirea de Cristina Belciu. In luna aprilie s-a aflat ca omul de afaceri Cristian…

- Julia Roberts a vorbit despre relația sa longeviva pe care o are. Mulți dintre fani au intrebat-o de-a lungul timpului care este secretul unei povești stabile de iubire. Actrița celebra are un mariaj fericit alaturi de Danny Moder. Vedeta a demonstrat ca se poate intalni o casnicie solida și plina de…

- Bruce Willis a anunțat ca se retrage din lumea filmului din cauza unei boli teribile: afazie. Dupa o saptamana, actorul a avut prima apariție publica. Acesta apare intr-o fotografie alaturi de soția sa. In imaginile postate de soția lui, Emma Heming Willis, starul american pare fericit la o plimbare…

- O vedeți de luni pana vineri, de la ora 7 dimineața, la Kanal D, iar acum Cristina Dorobanțu ne-a povestit lucruri mai puțin știute despre ea. Intr-un interviu pentru Libertatea, prezentatoarea TV ne-a spus pe ce cheltuie o mare parte din salariu. Și-a dorit mult sa devina prezentatoare de știri, astfel…

- Multe telespectatore și-l amintesc pe actorul Denis Ștefan, vedeta multor producții de televiziune de mare succes din urma cu 10 ani. Cel ce l-a dublat și pe celebrul Andy Garcia a dat actoria pentru calarie și traiește din asta. Starul din ”Modigliani” (unde a jucat cu celebrul star de la Hollywood),…