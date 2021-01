Stiri pe aceeasi tema

- Rebel Wilson (40 ani) a trecut printr-o experiența infricoșatoare in timpul unei vacanțe in Africa, in urma cu șase ani. Actrița australiana i-a povestit totul lui Ant Middleton, in cadrul seriei Straight Talking, de pe Sky One. Wilson a dezvaluit ca a fost rapita sub amenințarea armelor și a descris…

- Numarul tarilor si teritoriilor in care se gaseste in prezent varianta de coronavirus depistata initial in Marea Britanie este de 50, in timp ce in 20 de state a fost identificata varianta detectata initial in Africa de Sud, conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS),

- Doua persoane au murit in Spania, in timp ce tara este paralizata de o puternica furtuna de zapada care a adus la Madrid cele mai puternice ninsori din ultimele decenii, informeaza Reuters. Aeroportul din Madrid a fost inchis vineri seara, iar persoane pe schiuri puteau fi zarite pe Gran Via, in mod…

- A fost unul dintre cei mai ravniți burlaci de la Hollywood și nimeni nu-l vedea insurat vreodata. Totuși, frumoasa Amal Alamuddin a reușit imposibilul in septembrie 2014, cand George Clooney a spus un "DA tare și raspicat in fața ofițerului de stare civila.

- Actrita australiana Rebel Wilson, cunoscuta din filmele „Pitch Perfect”, „The Hustle”, „Cats” si „Jojo Rabbit”, a reusit sa isi atinga obiectivul de pierdere in greutate stabilit pentru anul acesta, potrivit news.ro. Dieta stricta, sportul si schimbarea mentalitatii au ajutat-o pe Wilson sa…

- Johnny Depp a pierdut procesul de calomnie intentat impotriva tabloidului The Sun, care a afirmat in mai multe articole ca vedeta de la Hollywood s-a purtat abuziv cu fosta soție Amber Heard, informeaza CNN, potrivit alephnews.ro.Actorul a dat in judecata atat ziarul, cat și editorul executiv…

- A jucat in multe filme, dar abia acum vin dezvaluirile picante, neasteptate. Kate Hudson, vedeta in varsta de 41 de ani, a spus ce actor de la Hollywood saruta prost. A fost colegul ei, dar nu s-a ferit sa zica totul public.