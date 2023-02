Stiri pe aceeasi tema

- Este doliu in lumea filmului internațional! Actrița Raquel Welch a murit la varsta de 82 de ani, din cauza problemelor de sanatate. A fost considerata una dintre cele mai frumoase femei din lume și un adevarat sex-simbol pentru multa lume.

- Actrița Lisa Loring, cunoscuta publicului mai ales pentru rolul Wednesday, interpretat in pelicula „Familia Addams” din 1964, a murit sambata in urma unui accident vascular cerebral (AVC), scrie presa romana. Informația a fost confirmata chiar de familie, noteaza revista Variety .

- Jeff Beck, considerat unul dintre cei mai buni chitariști ai tuturor timpurilor, a cantat cu The Yardbirds alaturi de Eric Clapton și Jimmy Page și a format trupa Jeff Beck Group, a murit la varsta de 78 de ani din cauza unei meningite.

- O alta tragedie zguduie Romania in prag de sarbatori! Nicoleta Parvu, fosta Miss Adolescența 2016, a murit la scurt timp dupa ce a nascut, la Maternitatea Giulești din București. Femeia in varsta de 25 de ani avea gemene. Pentru a se afla cauzele decesului tinerei s-a deschis o ancheta.

- Pele, legenda fotbalului internațional a murit astazi, la varsta de 82 de ani! Brazilianul se lupta de mai mult timp cu o boala crunta. S-a stins din viața in urma cu cateva ore, pe un pat de spital.

- Fostul lider chinez Jiang Zemin, care a ajuns la putere dupa protestele din Piața Tiananmen, a murit la 96 de ani, anunța BBC. Presa de stat de la Beijing a informat ca acesta a murit miercuri, imediat dupa pranz.

- Un sofer in varsta de 19 ani a murit, in primele ore ale zilei de luni, dupa ce masina acestuia, care era oprita pe marginea DN 1, in afara localitatii Banesti, a fost lovita de un alt autoturism.In timp ce se deplasa spre Ploiești, in zona Banești, acesta ar fi lovit un animal. Cand a coborat din mașina,…