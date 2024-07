Stiri pe aceeasi tema

- EURO 2024 Italia a obținut calificarea in optimile EURO 2024 intr-un mod dramatic, dupa ce Mattia Zaccagni a marcat golul egalizator in ultimul minut al prelungirilor. Croații au deschis scorul prin veteranul Luka Modric in minutul 55, dupa ce tot el ratase un penalty cu un minut mai devreme. Italia…

- Romania – Liechtenstein e in direct vineri, de la ora 21:00, pe Antena 1 si in AntenaPLAY! „Tricolorii” vor disputa pe stadionul Ghencea ultimul amical inainte de EURO 2024. Staff-ul lui Edi Iordanescu a avut de gestionat in ultima perioada mai multe probleme medicale ale unor „tricolori”. Au existat…

- Cat te costa sa renovezi un apartament in 2024. Prețurile pentru renovarea locuințelor sunt unele record. Acestea au ajuns sa fie mai scumpe cu 50% fața de acum patru ani. Astfel, daca vrei sa renovezi un apartament cu doua camere, poți ajunge sa platești in jur de 7.000 de euro cu tot cu manopera.…

- ”Se redeschide circulatia pe Transalpina de pe data de 1 iunie 2024! In urma verificarii starii drumului de catre o comisie formata din reprezentantii CNAIR (inclusiv de la DRDP Craiova si SDN Targu Jiu), a fost luata decizia redeschiderii circulatiei rutiere pe Transalpina incepand cu data de 1.06.…

- „PNL sustine eliminarea inechitatilor salariale. Tocmai de aceea, PNL sustinut aceasta majorare de 10% pentru angajatii unor institutii. E esential sa eliminam diferentele de salarizare si inechitatile dintre angajatii de la stat, dar desigur in masura capacitatilor bugetare actuale si cu respectarea…

- Marele actor Florin Piersic se afla la Terapie Intensiva dupa operația suferita ieri, la Secția de Ortopedie a Spitalului Militar din Cluj-Napoca. Avand in vedere ca artistul (in varsta de 88 de ani) are un stimulator cardiac, medicii ortopezi l-au transferat la Institutul Inimii, tot din Cluj-Napoca,…

- Fernando Alonso a dezvaluit ce l-a convins sa ramana la Aston Martin. Dublul campion mondial va continua in Formula 1, dupa ce a semnat un nou contract, pana la finalul anului 2026. Inaintea Marelui Premiu al Chinei, el a vorbit despre planurile sale de viitor. Formula 1, Formula 2 si Formula 3 se vor…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca relatia cu Turcia este importanta pentru Uniunea Europeana. „Turcia este un factor relevant in zona, un actor foarte important si cred ca usor-usor trebuie sa inteleaga toata lumea – relatia cu Turcia este importanta pentru Uniunea Europeana si trebuie sa gasim…