- In ziua de 30 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlara, in parteneriat cu reprezentantii Colegiului Național ”B. P. Hasdeu” Buzau, au optat sa marcheze Ziua Internaționala a Nonviolenței in Scoli intr-un mod inedit - printr-un spectacol manifest, gazduit de Muzeul Județean Buzau,…

- Vaticanul a redeschis ancheta in privinta disparitiei adolescentei Emanuela Orlandi, un caz care pasioneaza Italia de aproape 40 de ani si in care a fost implicat Sfantul Scaun, relateaza "The Guardian", care noteaza ca demersul vine la cateva luni dupa lansarea pe Netflix a documentarului "Vatican…

- Mai dispare un simbol a Bucureștiului: celebrul hotel de pe Calea Victoriei, Athenee Palace Hilton, se va numi incepand cu 1 ianuarie 2023, InterContinental. Fix anul trecut, la 1 ianuarie 2021, a disparut marele simbol al Bucureștiului: faimosul hotel InterContinental și-a schimbat denumirea in Grand…

- Fiul lui Alexander Litvinenko, opozantul lui Vladimir Putin ucis cu poloniu la Londra, in 2006, a primit ordin de mobilizare in armata rusa. Recrutorii au venit la casa lui din Moscova, relateaza The Guardian.

- Florence + the Machine și-a anulat turneul britanic care tocmai incepuse dupa ce solista Florence Welch și-a rupt piciorul pe scena vineri seara, anunța site-ul britanic The Guardian . Florence Welch a avut parte de o cazatura in timpul unui spectacol la O2 Arena din Londra, care era primul concert…

- In ediția cu numarul zece din aceasta seara, Sore și Emma de la Zu s-au transformat in Vali Vijelie și au interpretat piesa ”E mare petrecere” pe scena Te cunosc de Undeva - Sezonul 18. Ozana Barabancea a spus ca melodia a facut-o sa se ridice in picioare pentru a-și etala superba rochie pe care a ales…

- Aflat la Londra, Jens Stoltenberg, 63 de ani, secretarul general al NATO, a declarat ca președintele rus Vladimir Putin a facut „mai multe greșeli uriașe” cand a invadat Ucraina, subestimand inclusiv capacitarea Alianței de a sprijini Kievul, relateaza The Guardian . „Președintele Putin a facut cateva…