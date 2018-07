Stiri pe aceeasi tema

- Frumoasa actrița indiana Priyanka Chopra a fost ceruta de soție de Nick Jonas la doar doua luni de cand formeaza un cuplu. Cantarețul american i-a oferit inelul de logodna chiar de ziua ei. Vedeta cu origini la Bollywood a implinit recent 36 de ani. Priyanka Chopra și Nick Jonas s-au logodit O sursa…

- Se cunosc de anul trecut, formeaza un cuplu de la finalul lunii mai, insa in urma cu doar o luna au confirmat ca sunt impreuna. Iar acum s-au logodit! Nick Jonas si Priyanka Chopra Este vorba despre Nick Jonas si Priyanka Chopra, partenera lui de viata care este mai mare decat el cu 10 ani. Potrivit…

- Cantaretul canadian Justin Bieber s-a logodit cu top-modelul american Hailey Baldwin, cu care a inceput o relatie in urma cu o luna, a anuntat duminica TMZ.com, un site specializat in publicarea de informatii despre celebritati. Starul pop canadian, in varsta de 24 de ani, a cerut-o in casatorie pe…

- Davidson, in varsta de 24 de ani, a declarat in cadrul emisiunii „The Tonight Show”, prezentata de Jimmy Fallon, ca zvonurile aparute saptamana trecuta sunt adevarate. „Este adevarat”, a spus Davidson, atunci cand a fost intrebat de Fallon daca s-a logodit. „Ma simt de parca as fi castigat…

- Pete Davidson, unul dintre membrii emisiunii de satira ”Saturday Night Live”, a confirmat, miercuri, informațiile aparute in presa referitoare la logodna sa cu cantreața Ariana Grande, la mai puțin de doua luni dupa ce au inceput sa iasa impreuna. Davidson (24 de ani) a spus, in cadrul emisiunii ”The…

- In urma cu o saptamana, Isaac Carew, iubitul cantaretei Dua Lipa, a fost surprins intr-un club de gay din Londra in timp ce se saruta cu o domnisoara misterioasa. Gurile rele s-au grabit sa afirme ca acesta este finalul relatiei dintre Isaac si Dua Lipa, insa cei doi par a-i contrazice pe carcotasi.…

- Indragita cantareata americana de muzica pop Ariana Grande s-a logodit cu actualul sau iubit, Pete Davidson, pe care l-a cunoscut in luna mai, dupa ce a avut o relatie timp de doi ani cu rapperul Mac Miller, relateaza online ziarul spaniol ABC. Ariana Grande este una dintre cantaretele de renume international…

- Cantareața Dua Lipa a facut show inainte de finala UEFA Champions League, Real Madrid - Liverpool 3-1. Presa din Spania anunța ca dupa ce Real Madrid a caștigat trofeul, Marco Asensio, mijlocașul spaniol al lui Real, ar fi petrecut noaptea cu celebra cantareațaa. Nascuta la Londra, in 1995, și avand…