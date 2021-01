Actriţa Oana Ştefănescu a murit la 60 de ani Actița Oana Ștefanescu a murit, sambata seara, a anunțat Teatrul Odeon, instituția la care a jucat timp de peste 30 de ani “Oana Stefanescu, actrita a Teatrului Odeon de peste 30 de ani, a plecat dintre noi in seara de 23 ianuarie 2021, lasand in urma amintirea unor roluri memorabile, dar mai ales imaginea unui om bun si discret, pana in ultima clipa a vietii sale”, se arata intr-un comunicat de presa al Teatrului Odeon. Oana Ștefanescu s-a nascut pe 19 noiembrie 1960, a absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica “I.L. Caragiale” la clasa profesorului Octavian Cotescu, si a debutat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

