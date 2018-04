Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Oana Pellea o ironizeaza, intr-o postare pe Facebook, pe Viorica Dancila, dupa ce aceasta a afirmat, despre disputa cu presedintele Iohannis, ca: "Sunt prim-ministrul Romaniei si nu pot accepta acest lucru." Oana Pellea continua: "Viorica are dreptate: Adica nu poate accepta ca este prim-ministru.…

- Oana Pellea scrie ca: "Viorica are dreptate: . Adica nu poate accepta ca este prim-ministru. Nici eu." "Dupa cum stiti, am fost plecata in Israel. Cand m-am intors din Israel, am vazut declaratiile domnului presedinte, am vazut modul in care domnul presedinte dadea impresia ca ma cheama ca la scoala,…

- Actrita Oana Pellea a ironizat-o pe Viorica Dancila, dupa ce premierul a declarat vineri, într-un interviu, ca este premierul României si nu accepta sa fie chemata de presedintele Klaus Iohannnis ca la scoala.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu scrie pe pagina sa de Facebook despre vizita facuta in Israel de premierul Viorica Dancila, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si ministrul de Externe Teodor Melescanu, el aratand ca le-a transmis oficialilor romani ca spera ca "va exista o sustinere…

- Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, ofera o reactie in scandalul generat intre Guvernul si presedinte in Romania, Pe pagina oficiala a de Facebook a premierului, acesta precizeaza ca Viorica Dancila si-a exprimat speranta ca ambasada Romaniei va putea fi mutata de la Tel Aviv la Ierusalim cat…

- ”Daca nu a existat baza legala și nici macar decizie CSAT, nu vorbim de un abuz in serviciu, infracțiunea cea mai draga binomului?” a scris Lia Olguța Vasilescu, ministru al Muncii, pe Facebook. Intrebarea ridicata de Lia Olguța Vasilescu vine in contextul in care președinția a transmis:…

- Prim ministrul Viorica Dancila va efectua o vizita de lucru la Chisinau, in data de 27 februarie, insotita de o delegatie de membri ai Guvernului Romaniei, anunta Biroul de Presa al Guvernului.Reconfirmarea sprijinului Romaniei pentru parcursul european al Republicii Moldova, continuarea proiectelor…

- Viorica Dancila explica de ce si-a inchis pagina de Facebook. Premierul a declarat, luni, ca acel cont era din perspectiva functiei de europarlamentar si doreste sa isi deschida un nou cont, din pozitia de sef al Executivului. "Mi-am inchis Facebook-ul, am vazut aceasta critica. (..) Mi-am inchis (…