Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, Ioan Strugari a decis sa lase primaria din comuna Parva și a venit la Chefi la cuțite, unde a gatit un preaprat cu aer ardelenesc, tradițional și autentic zonei din care provine. Concurentul nu a venit singur, ci insoțit de fiica lui, care s-a susținut necondiționat.

- Irina Fetcu a venit la Chefi la cuțite cu multa incredere și o dorința arzatoare sa le arate juraților parte din cea mai mare pasiune a ei. Concurenta a gatit un preparat inedit, mai rar intalnit in restaurantele din Romania. De asemenea, chefii au fost impresionați și de faptul ca este coordonatorul…

- Jurații s-au luptat, in aceasta seara, pentru o noua amuleta la Chefi la cuțite. Chiar daca și-au pus la bataue abilitațile de bucatari și au gatit cum au știut cel mai bine, Alina Ceușan a fost nevoita sa aleaga un singur preparat. Ca de obicei, decizia i-a suparat pe cei care au pierdut.

- Ștefan Nistor, in varsta de 24 de ani, a venit la Chefi la cuțite pentru a demonstra ce știe sa faca atunci cand vine vorba de gatit. Concurentul a reușit sa ii surprinda pe jurați in ediția din aceasta seara a emisiunii. Ce preparat special a facut tanarul.

- In ediția din aceasta seara, la Chefi la cuțite, au veni Jean Gavril și fratele sau, Dinu. Cei doi au gatit un preparat pe care l-au gustat in aventura lor pe Drumul Aurului, gandindu-se ca poate Catalin Scarlatescu iși va da seama cine este in spate.

- Daca ai cont pe TikTok, este imposibil sa nu iți sune cunoscut numele Biancai Sasu, caci și-a facut „cunoscute” gainile, dar și alte animale din curte. Tanara a decis ca este momentul sa iși incerce norocul la Chefi la cuțite, așa ca a venit cu un preparat tradițional.

- In prima ediție de la Chefi la cuțite a venit sora Vikai Jigulina, care a reușit sa ii surprinda pe cei trei chefi cu un preparat moldovenesc. Natasha Corneva nu a venit singura, ci impreuna cu DJ-ița, dar și fiica sa.

- Prima ediție din noul sezon de la Chefi la cuțite se anunța pline de surprize pentru cei trei jurați. Un bucatar din Iran a decis sa iși incerce norocul și s-a inscris la emisiune. Imediat dupa ce au gustat, cei trei chefi au facut un pariu.