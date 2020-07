Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Naya Rivera este disparuta si se presupune ca a murit astazi, dupa ce fiul ei de patru ani a fost gasit singur pe o barca din California. Actrita din serialul muzical Glee a inchiriat miercuri dupa-amiaza o barca pe Lacul Piru.

- Actrița Naya Rivera, cunoscuta pentru rolul din serialul Glee, a fost data disparuta in urma unei plimbari cu barca pe un lac din California. Miercuri, Rivera a inchiriat o barca, alaturi de fiul sau. Ulterior, doar copilul in varsta de 4 ani a fost gasit singur in barca. Naya Rivera a fost data disparuta…

- Actrița Naya Rivera, cunoscuta pentru rolul din serialul Glee, a fost data disparuta in urma unei plimbari cu barca pe un lac din California, scrie CNN. Miercuri, Rivera a inchiriat o barca, alaturi de fiul sau. Ulterior, doar copilul in varsta de 4 ani a fost gasit singur in barca.

- Actrita si cantareata Naya Rivera, cunoscuta din serialul „Glee“, a fost data disparuta dupa ce fiul ei in varsta de 4 ani a fost gasit singur intr-o barca pe lacul Piru din California, potrivit presei americane.

- Antoaneta Etveș avea doar 37 de ani si era mama unui baiețel, Filip, de 11 ani, și soția iubita a unui alt cunoscut jurnalist, Ciprian Mailat. TRAGEDIE URIASA. O vedeta de pe YouTube A MURIT la doar 21 DE ANI. Prima ipoteza: SINUCIDEREA "A venit cea mai urata zi, clipa cea mai grea…

- Autoritațile de la București au anuntat, vineri, moartea unui roman care lucra la o firma de prelucrare a carnii din localitatea germana Birkenfeld, unitate in cadrul careia au fost inregistrate cazuri de infectare cu noul coronavirus. “Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Consulatului General…

- Autoritațile au anunțat, marți dimineața, alte noua decese in randul unor persoane confirmate cu noul coronavirus la nivel național. Astfel, bilanțul oficial indica faptul ca sunt 991 de decese in Romania, la pacienți diagnosticați cu COVID-19. Din informarea facuta publica de Grupul de Comunicare Strategica,…

- Actrita franceza Patricia Millardet, cunoscuta pentru rolul judecatoarei din serialul "Caracatita/ La Piovra", a murit marti, la spitalul San Camillo din Roma in urma unei crize cardiace. Artista avea 63 de ani, scrie La Repubblica.